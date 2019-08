11:15:12

Das Bergtrikot hat gestern Julien Bernard erobert - führt die Wertung aber nur mit drei Punkten an. Heute werden mit den Anstiegen in Waldeck und in Göttingen bis zu sechs weitere Bergpunkte vergeben. Um das Trikot sicher zu verteidigen, müsste Bernard erneut den Sprung in die Ausreißergruppe des Tages schaffen.