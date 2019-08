Los geht es heute um 13.00 Uhr in Göttingen, eine bekannte Universitätsstadt – die Georg-August-Universität hat mehr als 40 Nobelpreisträger hervorgebracht. Vierzehn davon erhielten die Auszeichnungen für ihre Forschungsarbeiten und -erkenntnisse, die sie während ihres Studiums in Göttingen entwickelt haben. Dazu gehört unter anderem Max Born, der den Nobelpreis 1954 für seine Arbeiten in der Quantenmechanik bekommen hat. Adolf Otto Reinhold Windaus wurde 1928 für seine Verdienste um die Erforschung des Aufbaus der Sterine und ihres Zusammenhangs mit den Vitaminen ausgezeichnet.