11:46:05

Es geht tatsächlich noch sehr eng in der Gesamtwertung zu - aber der Weg vom Suc au May, der letzten Bergwertung des Tages, bis zum Ziel in Sarran Corrèze ist noch weit. Also eher unwahrscheinlicher, dass die Favoriten sich aus der Deckung wagen. Wir erwarten eher, dass sich im Gesamtklassement heute wenig tut. Hier die Plätze und Abstände vor dem Beginn der Etappe:



1. Primoz Roglic

2. Egan Bernal + 21''

3. Guillaume Martin + 28''

4. Romain Bardet + 30''

5. Nairo Quintana + 32''

6. Rigoberto Uran + 32''

7. Tadej Pogacar + 44''

8. Adam Yates + 1'02''

9. Angel Lopez + 1'15''

10. Mikel Landa + 1'42''