Gestern kontrollierte über lange Zeit Bora - hansgrohe das Rennen, stand am Ende aber mit leeren Händen dar. Maximilian Schachmann konnte dem Tag trotzdem etwas Positives abgewinnen. "Das war der erste Tag, an dem ich mich besser gefühlt habe. Wir hatten geplant, einen Sprint vorzubereiten - und falls das Rennen am Berg auseinandergeblasen wird, sollte ich attackieren." Das habe er getan, konnte Marc Hirschi am letzten Anstieg aber nicht mehr folgen . "Aber es gab mir Zuversicht für die kommenden Etappen."